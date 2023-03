Meta abbandona gli NFT: via il supporto da Facebook ed Instagram

A meno di un anno dall’annuncio dell’arrivo degli NFT su Instagram, Meta è già pronta a tornare sui propri passi ed ha annunciato l'abbandono del supporto ai token non fungibili da parte di Instagram e Facebook.

La notizia è stata confermata da Stephan Kasriel, head of commerce and financial technologies di Meta, il quale ha spiegato su Twitter che “stiamo esaminando da vicino ciò a cui dare priorità per aumentare il supporto ai creator e le aziende. Per ora stiamo riducendo gli oggetti da collezione digitali (NFT) per concentrarci su altri modi per supportare i creator, le persone e le aziende”.

Si tratta di dichiarazioni opposte rispetto a quelle rilasciate in passato dal colosso dei social network, il quale si era detto certo del fatto che gli NFT potrebbero aiutare a supportare i creator. Non è chiara la ragione di questo dietrofont: a novembre 2022 Instagram aveva dato il via ai primi test per la vendita e creazione di NFT .

Nel thread su Twitter, Stephane Kasriel ha spiegato che durante questo periodo di test Meta ha imparato molto dall’iniziativa, ma non ha fornito alcuna motivazione dietro questa decisione a sorpresa. Per Facebook comunque l’anno che è da poco iniziato sarà all’insegna dell’efficienza, come annunciato dall’amministratore delegato Mark Zuckerberg.