Meta abbassa l'età consigliata per usare i visori VR Meta Quest: 10 anni

In seguito al taglio di prezzo di Meta Quest 2 (sì, il costo in Italia ora è di 349,99 euro) e ovviamente all'annuncio di Meta Quest 3, torniamo a fare riferimento su queste pagine ai visori per la realtà virtuale dell'azienda di Mark Zuckerberg. Infatti, quest'ultima ha deciso di abbassare l'età consigliata per l'uso dei dispositivi.

In particolare, come riportato anche da Engadget e TechCrunch, nonché come indicato direttamente mediante un post pubblicato sul blog ufficiale di Meta nella giornata del 16 giugno 2023, si è scelto di consentire a un più ampio numero di giovani l'accesso all'esperienza VR. Più precisamente, l'età consigliata passerà dai precedenti 13 anni a 10 anni entro la fine del 2023.

Quanto scelto di fare da Zuckerberg e soci è infatti dare anche ai più piccoli l'opportunità di fare uso dei visori Meta Quest 2 e Meta Quest 3, ovviamente mediante l'introduzione di account controllati dai genitori. Nel caso ve lo stiate chiedendo, insomma, certo: ci sarà bisogno dell'approvazione dei genitori affinché sia possibile configurare un account.

Non mancheranno poi chiaramente anche funzionalità relative, ad esempio, al fissare un limite di tempo, così come Meta afferma di voler effettuare il tutto tenendo bene a mente la questione privacy (evitando, ad esempio, di mostrare annunci pubblicitari e offrendo uno store digitale "adatto a tutte le età"). In ogni caso, secondo quanto riportato dal New York Times, Meta sta già discutendo come mettere in atto il tutto con le autorità competenti (considerando anche che, come ben potete immaginare, la questione sta già sollevando preoccupazioni relative a sicurezza e salute).

Per il resto, ricordiamo che di recente è arrivato l'annuncio del visore Meta Quest 3, che va a migliorare sotto diversi punti di vista il predecessore. A tal proposito, risulta interessante notare, ad esempio, che questa nuova versione dispone di una modalità passthrough completamente a colori.