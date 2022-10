Meta accetta di vendere Giphy: le GIF 'sono cringe' per i più giovani

"Questo matrimonio non s'ha da fare" ruggiva un bravo all'orecchio di don Abbondio. Allo stesso modo, il processo di acquisizione di Giphy da parte di Meta sembra destinato ad arenarsi per sempre, stavolta per mano della stessa società di Mark Zuckerberg.

Qualcuno ricorderà sicuramente che nel 2020 Facebook acquisì Giphy per 400 milioni di dollari. Tuttavia, il sodalizio tra le due parti non è mai realmente avvenuto, poiché il CMA inglese alzò immediatamente le barricate cercando di impedire che le due parti si incontrassero davvero.

Arrivò così, nel 2021, l'ordine dell'antitrust del Regno Unito: Meta dovrà vendere Giphy, cosa che per il momento non è ancora avvenuta. Tuttavia, la vicenda sembra essere finalmente prossima ai titoli di coda. La stessa Meta, infine, a quanto pare ha accettato di vendere Giphy ammettendo la sconfitta della battaglia legale contro la Competition and Markets Authority.

Ora il vero problema per Giphy sarà quello di trovare un acquirente. L'azienda ha più volte provato a persuadere la corte nell'imporre rigide regole a Meta nell'acquisizione invece di costringerla a vendere, cosa che oggi sarebbe ben più complessa di quanto non fosse nel 2020, con un decremento nella popolarità dei contenuti della piattaforma e una generale minore appetibilità della stessa azienda.

Interessante come la stessa Giphy abbia ammesso, secondo quanto riportato da arstechnica, che le GIF sono semplicemente meno popolari oggi che in passato, spiegando che "il sentiment degli utenti nei confronti delle GIF sui social media mostra che sono ormai fuori moda come forma di contenuto, con gli utenti più giovani in particolare che le descrivono come 'per boomer' e 'cringe'".

Insomma, un futuro tutt'altro che roseo per Giphy, che potrebbe rischiare di trovare acquirenti "deboli o inappropriati" e che potrebbero non garantire alla piattaforma la sicurezza che vorrebbe.