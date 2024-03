Meta ancora sotto accusa in Europa per la raccolta dati di Instagram e Facebook

La raccolta dati da parte di Instagram e Facebook finisce ancora sotto la lente delle associazioni dei consumatori. Come riportato da Il Corriere della Sera, la compagnia di Mark Zuckerberg è stata citata da otto gruppi di consumatori dell’Unione Europea per la raccolta “massiva” ed “illegale” dei dati di centinaia di milioni di utenti.

La class action chiede alle autorità sovrannazionali del Vecchio Continente di prendere delle decisioni contro l’azienda per la possibile violazione delle norme. Le richieste sono state presentate in Danimarca, Grecia, Francia, Norvegia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Spagna, dove sono state depositate le azioni in cui si parla della possibile violazione del regolamento europeo del GDPR.

La vicedirettrice della BEUC, l’Organizzazione Europea dei Consumatori, nell’annunciare l’azione ha spiegato che nella sua visione “i modelli di business basati sulla sorveglianza pongono tutti i tipi di problemi ai sensi del Gdpr ed è ora che le autorità di protezione dei dati ne interrompano il trattamento ingiusto da parte di Meta”. In particolare, viene sottolineato come gli utenti non possano dare il consenso volontario alla raccolta di dati, ma si pone l’accento anche sull’abbonamento di Meta da 9,99 Euro al mese che consente di rimuovere gli spot. Nessun commento da parte di Facebook in merito.