Meta annuncia l'abbonamento Quest Plus: ogni mese due giochi VR gratuiti

L’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, ha annunciato il lancio di Quest Plus. Si tratta di un nuovo servizio di abbonamento per la realtà virtuale che offre agli utenti l’accesso ai migliori titoli sulla piattaforma.

“Con una combinazione dei più grandi successi della realtà virtuale, gemme nascoste e classici del catalogo arretrato, questo è il modo più conveniente per far crescere la tua libreria con contenuti killer” spiega Meta in un post pubblicato sul blog, accompagnato dal video che trovate in calce in cui si viene evidenziato che gli abbonati riceveranno “due titoli ogni mese”.

I giochi di Luglio sono Pistol Whip e Pixel Ripped 1995, mentre ad agosto gli utenti avranno la possibilità di riscattare Walkabout Mini Golf e MOTHERGUNSHIP: FORGE.

Meta spiega che i nuovi giochi saranno disponibili ogni primo del mese e, proprio come PlayStation Plus, si avrà accesso solo a quelli che si riscattano fin quando si è abbonati al servizio.

Al momento Quest Plus non sembra essere disponibile in Italia: collegandosi alla pagina sul sito di Meta infatti si riceve un messaggio d’errore. L’abbonamento comunque ha un cost di 7,99 Dollari al mese o 59,99 Dollari all’anno: disponibile anche una promozione di lancio che consente, fino al 31 Luglio 2023, di pagare solo 1 Dollaro per il primo mese. Quest Plus è disponibile per Meta Quest 2 e Quest Pro.

Proprio di recente, Meta ha annunciato un taglio di prezzo per Quest 2.