Meta annuncia l'evento Connect: è dedicato al futuro del Metaverso

Il 6 settembre 2022 sembra essere la giornata degli annunci degli eventi tech. Infatti, dopo avervi messo a conoscenza della data di presentazione di Google Pixel 7, trattiamo un'altra conferenza. A tal proposito, Meta ha ufficializzato il prossimo evento Connect.

Secondo quanto riportato da TechCrunch, la conferenza dell'azienda di Mark Zuckerberg e soci si terrà nella giornata dell'11 ottobre 2022. Per l'occasione, l'evento viene descritto, senza troppe sorprese, come focalizzato sul Metaverso, nonché sul futuro di realtà virtuale e aumentata. Insomma, si cerca ancora una volta di spingere in questa direzione, portando magari più persone a conoscere il Metaverso.

Ricordiamo in ogni caso che, in una recente puntata del podcast di Joe Rogan (potete anche guardarla in video direttamente su Spotify, ma sappiate che dura quasi 3 ore), Zuckerberg ha parlato a ruota libera dei suoi piani per il futuro. Dall'interessante chiacchierata, ovviamente focalizzata su VR/AR e Metaverso, è emerso che Meta è pronta a lanciare un visore a ottobre 2022.

Unendo i puntini, l'evento appena annunciato potrebbe rivelarsi l'occasione giusta per vedere l'headset next-gen di Meta. Da lungo tempo si fa riferimento al nome Project Cambria, ma le più recenti indiscrezioni hanno fatto trapelare un "Oculus Pro" con funzionalità di tracciamento di occhi e viso. I rumor si riveleranno veritieri? Staremo a vedere: l'11 ottobre 2022 non è poi così lontano.