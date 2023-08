Meta annuncia il nuovo evento Connect: occhi puntati su Meta Quest 3

Il 1° giugno, Meta ha svelato Meta Quest 3, il suo visore per la Realtà Virtuale di nuova generazione. Durante la presentazione, la compagnia di Menlo Park non si è sbottonata sulle specifiche e sull'uscita del visore, confermando però che Meta Quest 3 arriverà nel 2023. Oggi, finalmente, abbiamo una data ufficiale per l'headset.

Con un post su Twitter, il profilo ufficiale di Meta Quest ha svelato le date del prossimo evento Meta Connect, che sarà interamente quasi dedicato proprio a Meta Quest 3. Il post, che trovate riportato in calce a questa notizia, è anche corredato da un breve video promozionale che svela ogni dettaglio del design del nuovo headset di Menlo Park e del suo controller, di cui avevamo visto le prime immagini lo scorso mese.

In ogni caso, il prossimo Meta Connect durerà due giorni, e si terrà a Menlo Park, al Quartier Generale di Meta, tra il 27 e il 28 settembre. Si tratta dell'evento più lungo mai riservato ai visori Quest, il che fa pensare che la compagnia di Mark Zuckerberg abbia grandi piani per la kermesse e che magari abbia persino preparato persino qualche sorpressa di cui ancora non siamo a conoscenza.

Nelle scorse ore è andato online anche il portale del Meta Connect, su cui è possibile registrarsi per seguire virtualmente l'evento comodamente da casa. Stando a quanto spiega la stessa Meta, comunque, la conferenza sarà destinata a sviluppatori ed esperti realtà virtuale, aumentata e mista operativi in ogni campo, dal gaming all'intrattenimento, dalla ricerca scientifica alla produttività.

Come da tradizione, il "piatto forte" della due giorni sarà il keynote tenuto da Mark Zuckerberg stesso (che avrebbe persino posticipato la scazzottata con Elon Musk per essere in forma per la conferenza), ma ci sarà anche spazio per uno "Stato dell'Unione" riservato agli sviluppatori e per una serie di sessioni dedicate a temi più specifici, come l'IA, la Realtà Virtuale, la Realtà Mista e la Realtà Aumentata. Chi parteciperà all'evento di persona, inoltre, potrà provare Meta Quest 3 e tutte le altre tecnologie lanciate dal colosso di Menlo Park con delle apposite demo.