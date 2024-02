Meta anticipa Apple: i 3D Spatial Video arrivano prima su Quest 2 e 3

Mentre il mondo della tecnologia discute delle prime recensioni di Apple Vision Pro, Meta mette in atto quello che per certi versi si può definire un "colpo da novanta". Infatti, Mark Zuckerberg e soci hanno anticipato Apple per quel che riguarda il supporto al formato 3D Spatial Video lato visore.

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch e The Verge, nonché come ufficializzato direttamente mediante il blog ufficiale di Meta nella giornata dell'1 febbraio 2024, l'aggiornamento v62 porta con sé proprio la riproduzione dei contenuti Spatial Video su Meta Quest 2 e 3.

Certo, si tratta dei video che si possono registrare mediante iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max, come potete apprendere anche dal nostro approfondimento sul formato Spatial Video. Per caricare i contenuti sul visore, si può passare per l'app mobile Meta Quest e non mancano dei video dimostrativi accessibili dall'apposita sezione del menu File.

In parole povere, Meta ha lanciato una stoccata non di poco conto ad Apple, visto che questa tipologia di contenuti è stata indubbiamente pensata per Vision Pro, in arrivo sul mercato statunitense, però, nella giornata del 2 febbraio 2024, dunque qualche ora dopo l'annuncio di Zuckerberg e soci. Le tempistiche di rilascio della v62, quindi, non sembrano essere propriamente casuali. anticipando persino, per certi versi, l'azienda di Tim Cook.

Insomma, i "video stereoscopici" non sono più un'esclusiva e bisogna anche ricordarsi del fatto che, al contrario del visore dell'azienda di Cupertino, Meta Quest 2 e 3 sono tranquillamente disponibili in Europa, dunque dalle nostre parti gli utenti potranno accedere agli Spatial Video, perlomeno in questa fase, solamente dai visori Meta.



Il "colpo" di Mark Zuckerberg e soci prosegue poi con l'introduzione, sempre mediante la v62 attualmente in fase di rollout (quest'ultima dovrebbe arrivare alla maggior parte degli utenti nel corso della settimana del 7 febbraio 2024), di nuove gesture per il tracciamento delle mani. Essenzialmente, ruotando il palmo della mano verso il visore ed effettuando un pinch con le dita, sarà ora possibile mettere in atto alcune operazioni rapide. Ad esempio, un pinch prolungato va a ricentrare lo schermo, mentre un singolo pinch attiva/disattiva il menu universale.

Il maxi update va inoltre ad aggiungere il supporto a controller come quelli PlayStation e Xbox (per giocare in cloud gaming con collegamento Bluetooth o USB-C). Inoltre, la funzionalità di streaming su Facebook viene estesa a tutti gli utenti, così come viene data la possibilità agli streamer di YouTube di vedere la chat mentre stanno trasmettendo (tramite OBS). Insomma, presto gli utenti di Meta Quest 2 e Meta Quest 3 avranno più di qualche nuova opzione da provare.