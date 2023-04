Meta apre a SIAE: 'pronti ad un accordo' per il ritorno della musica su Facebook

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, l’Antitrust ha imposto il ritorno della musica su Meta ed esortato le parti a rimettersi in contatto per trovare un accordo. Qualche segnale di disgelo da parte del social network di Zuckerberg è arrivato, come riportato dall'ANSA.

Un portavoce di Meta infatti parlando con l’agenzia di stampa italiana ha affermato che “ a dimostrazione del nostro impegno a portare avanti il tavolo delle trattative e a raggiungere una soluzione condivisa, invieremo a SIAE un’ulteriore richiesta per prorogare il nostro accordo di licenza. Se SIAE accetterà, potremo ripristinare la musica sulle nostre piattaforme nel corso delle trattative, garantendo così ad artisti e musicisti la piena tutela del diritto d’autore. Crediamo sia importante collaborare con l’industria musicale e nel valore della musica italiana, ci auguriamo di poter trattare con SIAE come già facciamo con altri titolari di diritti in Italia ”.

Immediata è arrivata la contro replica di SIAE, per bocca di Salvatore Nastasi che ha spiegato che la Società è “pronta ad un accordo per rimettere i contenuti italiani sulle piattaforme di Meta e a negoziare in modo costruttivo ma nel rispetto delle indicazioni dell’Antitrust sulla base delle informazioni necessarie alla adeguata valorizzazione dei contenuti, nell’interesse degli autori italiani”.

Le parti quindi sembrano essere prossime ad un riavvicinamento, ma l’esito delle trattative non è chiaramente scontato.