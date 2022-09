Meta Quest, arriva il nuovo aggiornamento software: ecco le novità

In vista di Meta Connect 2022, Meta lancia l’aggiornamento software v44 per i suoi visori. L’update, come avvenuto anche in altre circostanze, sarà distribuito gradualmente a tutti i visori Meta Quest nel corso delle prossime settimane.

Gli utenti avranno la possibilità di accedere ad una serie di nuove impostazioni avanzate della telecamera e ad una versione aggiornata dell’App Unlock, che si aggiungono ad alcuni strumenti aggiuntivi per la supervisione dei genitori.

In un post pubblicato sul blog ufficiale, gli ingegneri spiegano che con il software v44 “abbiamo introdotto un’opzione per le Impostazioni avanzate della telecamera nel menu Impostazioni sperimentali. Una volta attivate, tutti gli esperti e gli aspiranti cineasti VR avranno a disposizione una serie di nuovi strumenti per la registrazione di video sulla piattaforma Quest, in modo che l'esecuzione Expert+ di "Ghost" di Camellia mostri tutte le abilità nella migliore luce possibile”. Tra queste figura la stabilizzazione dell’immagine, ma anche la possibilità di impostare formato e risoluzione predefinita per i video.

Per quanto riguarda l’App Unlock V2, con la versione 44 del software sono state apportate due modifiche che renderanno più semplice l’utilizzo di App Unlock. Gli utenti avranno la possibilità di escludere più app con un’unica immissione del modello di sblocco, ma potranno anche filtrare ed escludere in blocco i giochi e le app in base alle categorie di valutazione.

Infine, Meta osserva che “stiamo continuando a introdurre ulteriori strumenti per la supervisione dei genitori, per contribuire a rendere la piattaforma Quest un ambiente più solidale e accogliente. A partire dalla versione 44, i genitori e i tutori potranno bloccare la Modalità Sviluppatore sull'account di un adolescente supervisionato, bloccando così la possibilità di caricare applicazioni in sideload nel visore Meta Quest”.

Tutti i dettagli sono disponibili direttamente sul blog ufficiale di Meta.