Metà degli atomi della Terra potrebbero essere dati digitali entro il 2245

Entro pochi secoli, la quantità totale di bit digitali prodotti ogni anno dall'umanità potrebbe superare il numero di atomi sul nostro pianeta e, cosa ancora più incredibile, rappresentare la metà della sua massa. Queste sembrano essere le nuove conclusioni di un nuovo studio pubblicato all'interno della rivista AIP Advances.

L'essere umano, utilizzando semplicemente il telefono, genera continuamente e ogni giorno quantità sorprendenti di contenuti computerizzati. L'IBM e altre società di ricerca tecnologica hanno stimato che il 90% degli attuali dati digitali mondiali è stato prodotto solo nell'ultimo decennio. Così il fisico Melvin Vopson dell'Università di Portsmouth, in Inghilterra, si è chiesto dove andremo a finire seguendo questo andamento.

Secondo lui, la Terra attualmente contiene circa 10^21, o 100 miliardi di miliardi, bit di informazioni computerizzate. Vopson ha quindi calcolato quanti più dati potrebbero esistere in futuro. Questa non è semplicemente un'estrapolazione lineare, poiché anche la quantità di nuove informazioni cresce con il tempo.

Ipotizzando un tasso di crescita annuale del 20% nei contenuti digitali, il fisico ha dimostrato che tra 350 anni il numero di bit di dati sulla Terra sarà maggiore di tutti gli atomi al suo interno: circa 10^50 o cento trilioni di trilioni di trilioni di trilioni. Ipotizzando, invece, la stessa crescita del 20% all'anno, metà della massa terrestre potrebbe essere convertita in dati digitali in meno di 500 anni.

Supponendo un tasso di crescita del 50%, la massa di metà del pianeta sarebbe informazione già nel 2245. Vopson avverte anche di un'altra possibile preoccupazione. Nel 1961, il fisico tedesco-americano Rolf Landauer propose che, poiché la cancellazione di un bit digitale produce una piccola quantità di calore, esiste un collegamento tra informazione ed energia. Sebbene sia ancora oggetto di dibattito scientifico, questa scoperta, nota come principio di Landauer, ha ricevuto alcune verifiche sperimentali negli ultimi anni.

Tuttavia, l'idea che l'informazione abbia una massa rimane teorica e richiederà esperimenti per dimostrarlo, afferma il fisico delle particelle Luis Herrera dell'Università di Salamanca in Spagna (non coinvolto nello studio).