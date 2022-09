Meta blocca le nuove assunzioni: troppe perdite negli ultimi mesi

Anche Facebook ferma le nuove assunzioni. La notizia non è affatto una sorpresa, specie dopo una serie di trimestrali negative e di guai legali di ogni tipo per Meta, mentre anche il panorama più ampio dell'informatica non sembra essere dei migliori.

In effetti, già altre aziende hanno iniziato a rivedere le proprie politiche lavorative: per esempio, TikTok ha tagliato posti di lavoro in tutto il mondo in estate, mentre anche Google ha frenato le nuove assunzioni e persino Microsoft e Apple potrebbero fare lo stesso nei prossimi mesi, se le condizioni economiche globali non dovessero migliorare.

Tornando a Meta, in un incontro di giovedì con lo staff, il CEO dell'azienda Mark Zuckerberg ha affermato che la compagnia avrebbe deciso di bloccare le nuove assunzioni per un periodo ancora indeterminato di tempo, avvisando i dipendenti che ulteriori tagli potrebbero arrivare presto. A questo punto, pare che Menlo Park si aspetti degli esuberi già nei prossimi giorni. Secondo Bloomberg e The Verge, la nuova politica aziendale dipenderebbe in larga parte dal calo dei ricavi di Meta dovuto da una parte al peggioramento della situazione geopolitica globale e dall'altra al blocco dei tracker da parte di Apple su iOS.

In realtà, comunque, Meta ha annunciato una riorganizzazione interna una decina di giorni fa, mentre a luglio alcuni analisti prospettavano "tempi difficili" per Mark Zuckerberg e i suoi social. Le stesse fortune di Zuckerberg sono crollate nell'ultimo anno, in larga parte a causa delle perdite enormi di Facebook in borsa.

A giugno, invece, proprio "Zuck" aveva spiegato che "realisticamente, devo dire che alcune persone che sono in Meta non dovrebbero starci. Parte delle mie speranze è di aumentare le aspettative e settare degli obiettivi più aggressivi, rendendoci tutti più competitivi. So che qualcuno penserà che questa azienda non farà più per lui o per lei, e questa auto-selezione va bene per me".