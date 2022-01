Meta, il capo delle Pubbliche Relazioni abbandona: pesano i 'Facebook Papers'?

La pubblicazione online dei Facebook Papers ha lasciato il mondo a bocca aperta e spinto il gruppo a compiere una straordinaria operazione di rebranding aziendale, oltre a dei nuovi approcci per la tutela della privacy e della sicurezza.

Oggi il gruppo Facebook si chiama Meta, ma è stato sufficiente a calmare le acque? Ebbene, a quanto pare non per tutti. Ad abbandonare la nave per ultimo, infatti, è stato John Pinette, Vicepresidente della divisione Global Communications, il quale ha annunciato ai dipendenti il suo ritiro, probabilmente anche per via dei documenti riservati emersi in rete.

Nel suo post, Pinette afferma che "oggi sarà il mio ultimo giorno a Meta [...] So che il team continuerà a lavorare sodo mentre si impegna a svolgere uno dei lavori più difficili e importanti nel campo della Comunicazione".

Al momento, non abbiamo nessun commento pubblico da parte di Meta, ma Gizmodo ha riportato un messaggio della compagnia inviato alla redazione via email: "John Pinette ha lasciato Meta. Siamo grati per i suoi ingenti contributi svolti durante un intenso e significativo periodo all'interno dell'azienda e gli auguriamo il meglio per il suo futuro".

Pinette è entrato nel gruppo nel 2019, dopo un'esperienza ventennale nel campo e un Curriculum in cui sono presenti anche nomi come Google e Microsoft.

Di recente per l'azienda ha avuto qualche grana anche per via di Apple AR, infatti Meta ha cancellato XROS per AR e VR.