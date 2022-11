Meta celebra Notorious B.I.G. e la sua eredità musicale con un concerto nel metaverso

Il metaverso proposto da Meta nel corso del 2022 ha visto eventi importanti e l’introduzione di oggetti molto costosi, come dimostra il negozio virtuale di abiti firmati lanciato a giugno. Verso fine anno, però, sarà possibile assistere a un concerto tributo a Notorious B.I.G. su Horizon Worlds.

In data 16 dicembre 2022 su Horizon Worlds, piattaforma firmata Meta che ospita il metaverso come lo immagina Mark Zuckerberg, un avatar iperrealistico della defunta leggenda del rap terrà un concerto virtuale senza precedenti: con la Brooklyn degli anni '90 sullo sfondo, ricreata digitalmente per una maggiore immersione, si celebrerà il mito della East Coast assieme a Sean "Diddy" Combs, fondatore della Bad Boy Records che si esibirà in tale contesto, e al giornalista musicale Touré, il quale guiderà i fan in un viaggio narrativo della vita di Biggie.

Le critiche al progetto già si sono manifestate online, ma Meta ha confermato di avere ricevuto il lasciapassare da The Notorious B.I.G. Estate in quanto si tratterà di una occasione per celebrare l’eredità artistica del rapper americano.

Coloro che non potranno assistere all’evento in prima persona tramite Horizon Worlds con un visore Meta Quest, fortunatamente, potranno seguire in streaming la versione 2D dello spettacolo tramite la pagina Facebook ufficiale di The Notorious B.I.G.

Parlando sempre di Meta, recentemente abbiamo assistito al licenziamento di 11mila dipendenti.