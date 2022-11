Meta come Twitter: in settimana potrebbe annunciare dei massicci licenziamenti

Il 2022 da incubo di Facebook, che ha scatenato anche le proteste degli investitori di Meta per il piano del CEO Mark Zuckerberg di puntare sul metaverso, potrebbe concludersi con una massiccia serie di licenziamenti.

A riportare la notizia è il Wall Street Journal, secondo cui Meta dovrebbe annunciare un importante taglio del personale già questa settimana. Il quotidiano parla di licenziamenti che potrebbero riguardare “migliaia” di dipendenti e che dovrebbero essere annunciati al più tardi mercoledì.

Il Business Insider ha provato a contattare Meta per una richiesta di commento, ma non ha ricevuto alcuna risposta. La scelta però era nell’aria e lo stesso amministratore delegato nel corso della conference call tenuta qualche giorno fa per annunciare i risultati finanziari del Q3 2022 aveva parlato dei piani per il 2023, che prevedono una concentrazione degli investimenti “su un piccolo numero di aree ad alta priorità, che porteranno ad una crescita significativa di alcuni team, mentre altri rami societari resteranno come sono oppure si ridurranno”. Zuckerberg aveva fatto riferimento a possibili riduzioni della forza lavoro per il 2023, senza però preannunciare dei tagli così massicci già a fine anno.

Complessivamente, la scelta di puntare sul metaverso da parte di Facebook non ha pagato ed i numeri parlano di utenti in calo e dati ben lontani dagli obiettivi prefissati.