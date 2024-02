Meta, al Connect arrivano i 'veri' occhiali intelligenti con AR?

Solo qualche ora fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia secondo cui Meta sarebbe al lavoro su un nuovo Meta Quest da lanciare nel 2025. Un nuovo rapporto pubblicato in rete riferisce che la società di Mark Zuckerberg sarebbe al lavoro anche su un altro progetto che potrebbe essere mostrato già nel corso del Meta Connect in autunno.

La piattaforma di social networking infatti avrebbe intenzione di mostrare degli occhiali intelligenti in grado di offrire esperienze in realtà aumentata. Il progetto sarebbe noto internamente come “Orion” e dovrebbe essere separato dagli occhiali progettati con RayBan che sono stati lanciati di recente.

Ciò che dovrebbe rendere gli occhiali “veri” è il fatto che dovrebbero essere tecnologicamente più avanzati oltre che a livello di design. A riguardo non sono emersi molti dettagli in merito alle funzionalità che sarà in grado di offrire: il rapporto però spiega che ci sarebbero molte pressioni interne in Meta per avere una demo funzionante e di alta qualità da mostrare nel corso dell’evento autunnale. Improbabile invece ipotizzare un debutto già in questo 2024 sul mercato: più probabile il 2025 come possibile finestra di lancio. Resta da capire anche il prezzo e le specifiche tecniche, oltre che l’eventuale presenza di lenti graduate.