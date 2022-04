Meta consente vendita beni digitali in realtà virtuale: il metaverso si arricchisce

Con la crescita dell’influenza di Meta e il suo metaverso in tutto il mondo, Mark Zuckerberg e colleghi continuano a puntare le loro fiches sul settore alla ricerca di fortuna. L’ultima idea da loro realizzata consiste nella possibilità di vendere oggetti ed effetti virtuali nel metaverso di Horizon Worlds, disponibile per i creator in VR.

La realtà virtuale diventa così sempre più un ambito in cui accumulare denaro è una possibilità effettiva: come ripreso da The Verge, Meta ha avviato una prima fase di test di funzionalità pensate per consentire ai creator di realizzare contenuti virtuali acquistabili su Horizon Worlds, piattaforma “social metaverse” firmata Meta accessibile su visori Meta Quest (o Oculus Quest, se siete fedeli alle origini).

Questo rilascio iniziale sarà limitato a un gruppo limitato di creator in tutto il mondo, con quelli residenti negli Stati Uniti avvantaggiati dalla possibilità di accedere a un ulteriore fondo di 10 milioni di Dollari che Meta ha recentemente istituito per premiare i creator.

Come qualche lettore avrà già pensato, Meta si terrà una commissione pari per l’esattezza al 25% di ciò che rimane dalla commissione della piattaforma; in altri termini, se il Quest Store di Meta si prende il 30%, allora Meta si prenderà il 25% del 70% lasciando la porzione restante al creator. Il VP di Horizon Vivek Sharma ha dichiarato a The Verge che, secondo lui e i suoi colleghi, “questo è un tasso piuttosto competitivo sul mercato”.

In aggiunta a questa iniziativa, Meta sta lanciando un programma bonus “a obiettivi” pensato proprio per incoraggiare i creator a costruire nuovi mondi con gli strumenti offerti dalla società su Horizon Worlds. Questi bonus, però, non saranno soggetti a commissioni.

Nel frattempo, Facebook sta anche lavorando sulla valuta digitale chiamata Zuck Bucks.