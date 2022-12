Meta: 'continuiamo a credere nel Metaverso', ma intanto subisce perdite miliardarie

Non è esattamente un periodo felice per Facebook: dopo che, solo pochi giorni fa, John Carmack ha lasciato Meta definendola "inefficiente", arrivano oggi una serie di report che spiegano che il "primo anno" del Metaverso è stato un fallimento. La stessa Meta ha preso atto del risultato, ma ha spiegato che continuerà a investire nel settore.

In un post sul blog di Meta, infatti, il CTO dei Reality Labs Andrew Bosworth ha spiegato che il 2022 è stato "un anno più duro del previsto" per i piani dell'azienda sul Metaverso, soprattutto per via delle enormi spese che esso ha comportato e dei ridottissimi guadagni che ha portato con sé. In totale, infatti, i Reality Labs di Meta hanno speso il 20% dell'intero budget dell'azienda, con la metà di questi investimenti stanziati in una serie di iniziative per la realtà aumentata che non solo non sono decollate, ma non hanno nemmeno generato introiti.

Già lo scorso anno, Meta aveva fatto registrare perdite colossali, "bruciando" miliardi di Dollari nei suoi sforzi per AR, VR e Metaverso. Nel 2022 le cose non sono andate meglio: la divisione Reality Labs del colosso di Menlo Park ha speso 9,4 miliardi di Dollari tra il primo e il terzo trimestre del 2022, a fronte di guadagni essenzialmente pari a zero. Bosworth, però, ha spiegato che "le sfide dell'economia in tutto il mondo, combinate con le pressioni sui business principali di Meta [i social network; ndr], hanno creato una tempesta perfetta di scetticismo che circonda gli investimenti che stiamo facendo".

Tuttavia, lo stesso Bosworth ha avvertito che tornare indietro andrebbe incontro a "conseguenze disastrose". Non solo: per una divisione che ancora non ingrana sembra essercene un'altra che ha ritrovato il suo posto sul mercato, dal momento che nel 2020 Facebook ha raggiunto un numero di utenti attivi giornalieri mai visto prima, giustificando, secondo il CTO dei Reality Labs, degli investimenti che "rendono possibile per la compagnia rimanere tra principali innovatrici nel settore", come quelli nelle tecnologia AR e nel Metaverso.

Per il futuro, comunque, Bosworth ha spiegato che "la nostra visione degli occhiali AR richiederà anni per il completamento: stiamo lavorando per rendere i nostri dispositivi più sottili, più leggeri, più veloci e più potenti, consumando meno batteria e generando anche meno calore". Anche Apple, che nel 2023 lancerà il visore Apple AR, sembra essersi riorientata negli scorsi mesi dalle esperienze in Realtà Aumentata a quelle in Mixed-Reality, considerando l'AR una tecnologia troppo acerba per essere implementata su larga scala.

Intanto, comunque, Reality Labs migliorerà gli avatar di Horizon Worlds, garantendone una maggiore implementazione sugli altri servizi di Meta, ovvero Facebook, Instagram e Whatsapp. Al contempo, il team "aiuterà Horizon Worlds a prosperare" e realizzerà nuovi visori per il VR, uno dei quali sarà anche dedicato al gaming.