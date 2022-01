Meta in difficoltà a causa di Apple AR: cancellato il sistema XROS per visori AR e VR

Dopo aver lanciato in beta il Metaverso Horizon Worlds, Meta ha dato inizio ai lavori su un sistema operativo realizzato in-house per visori AR e VR e improntato al Metaverso. Tuttavia, secondo un report del portale The Information, l'azienda avrebbe già detto addio al piano di un sistema operativo proprietario per visori AR e VR.

A causare questo repentino cambio di progetto è stato l'avvicinarsi della commercializzazione di Apple AR: infatti, il visore di Apple arriverà nel 2022 inoltrato, e potrebbe causare un vero e proprio terremoto nel mercato degli headset, secondo le previsioni di Meta. I lavori di Facebook sul sistema operativo sarebbero stati iniziati nel 2017 e conclusi bruscamente a novembre 2021, quando i rumor relativi ad Apple AR hanno iniziato a circolare insistentemente in rete. Circa 300 dipendenti di Meta hanno lavorato al progetto.

Al momento, gli headset Oculus utilizzano una versione di Android chiamata VROS, ma Meta aveva deciso di sviluppare un sistema operativo "casalingo" capace di adattarsi meglio alle proprie ambizioni relative al metaverso: il sistema aveva nome di lavorazione XROS, mentre secondo alcune fonti la sua cancellazione potrebbe non essere definitiva, trattandosi perlopiù di una pausa in attesa di capire cosa farà Apple con il suo headset.

Fino a quando Apple non lancerà il suo visore AR, Meta continuerà a lavorare su Android, migliorando VROS: ciò potrebbe avvicinare gli sforzi sul metaverso di Facebook a quelli di Google, creando due ecosistemi separati, ovvero quello di Apple e quello dei device Android-based, più o meno come già succede in campo smartphone. Prima dell'annuncio di Apple AR, probabilmente, Meta voleva realizzare un sistema compatibile sia con device Apple che con telefoni Android, ricercando una posizione quasi-monopolistica sul mercato, che non potrà ottenere in caso di concorrenza diretta da parte di Apple.

Al contrario, Apple sta lavorando a rOS, il sistema operativo di Apple AR: anche in questo caso si tratta di un sistema operativo proprietario, che con ogni probabilità verrà utilizzato su tutti i visori di Cupertino, compresi Apple AR, gli smartglass di Apple e Apple VR.