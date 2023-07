Meta avrebbe i diritti su 'X': il rebranding di Twitter è a rischio?

Il rebranding di Twitter in X potrebbe essere a rischio. Secondo un nuovo rapporto pubblicato in rete, infatti, Meta deterrebbe i diritti per l’utilizzo del logo “X” in relazione a “servizi di social networking online” e “servizio di social networking nei settori dell’intrattenimento, dei giochi e dello sviluppo di applicazioni”.

La notizia arriva a poche ore dal lancio del nuovo logo di Twitter, che assomiglia anche ad un carattere Unicode generico noto come “X maiuscola matematica doppia” che è stato aggiunto dal consorzio alla lista nel marzo 2001.

Unicode è lo standard di calcolo internazionale in cui ciascun carattere o simbolo ha un valore numerico specifico che può essere utilizzato su più piattaforme. Matthew Scroggs, un ricercatore dell’University College di Londra, ha twittato che il carattere era “stato utilizzato nei libri di testo matematici sin dagli anni 70” e pur non avendo un uso specifico universale, a volte è stato utilizzato per denotare uno spazio o un oggetto geometrico astratto.

Il nuovo logo inoltre sarebbe anche identico alla x minuscola del carattere Monotype “Special Alphabet 4”. Tuttavia, l’ostacolo più importante è senza dubbio rappresentato dal logo “X” di Meta che però sembra diverso da quello di Musk in quanto caratterizzato da due frecce con le estremità arrotondate rivolte verso l’interno (una bianca ed una blu) mentre la “X” di Twitter è angolare in bianco e nero.

Twitter però potrebbe incappare in qualche problemi dato che vuole utilizzare la sua “X” per scopi di social networking.