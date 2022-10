Meta (e Facebook) entra nella lista delle 'organizzazioni terroristiche' della Russia

Il servizio di monitoraggio finanziario russo avrebbe aggiunto Meta, la casa madre del social network Facebook, nella lista delle organizzazioni "terroristiche ed estremiste". Si tratta di un passaggio importante, che potrebbe aprire le porte ad un'azione legale nei confronti degli iscritti al social network nel paese.

La notizia è stata riportata dall'Agence France Press, e segna una nuova escalation nello scontro tra la Russia e la piattaforma di Mark Zuckerberg.

Lo scorso Marzo, poco il via all'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, l'ente regolatore aveva bloccato Facebook in Russia in quanto rea, secondo il Governo russo, di aver "violato i diritti e la libertà dei cittadini". Anche Instagram è stato bloccato in Russia e nel giugno scorso un tribunale di Mosca aveva respinto un ricorso presentato dai legali di Meta.



Le motivazioni di questa nuova decisione non sono ancora state pubbliche, e da parte della stessa Meta non sono arrivate reazioni in merito. Siamo però sicuri che nel corso delle prossime ore si parlerà a lungo di questa scelta. Secondo quanto riportato dall'Insider, questa decisione si estende a tutti i servizi forniti da Meta, incluse Whatsapp ed Instagram, che saranno dismessi nel paese: gli utenti potrebbero infatti perdere anche l'accesso a queste piattaforme.