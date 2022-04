Meta (ed il metaverso) entra nella lista del Time delle società più influenti del 2022

Il metaverso, attraverso Meta, entra prepotentemente nella lista delle società più influenti del 2022 del Time. L’autorevole rivista, come da protocollo, ha stilato la lista per l’anno da poco iniziato, che riflette quelle che potrebbero essere le tendenze del 2022.

Partendo da Meta, si fa riferimento al cambio epocale annunciato da Zuckerberg qualche mese fa. Secondo il TIME, l’annuncio dello sviluppo di un metaverso ha dato una spinta importante al settore ed anche a società concorrenti come Microsoft e Google, scatenando “una frenesia di investimenti nelle aziende che lavorano su qualsiasi cosa percepita anche lontanamente come legata al metaverso”.

Nella lista trova spazio anche Microsoft per la divisione Xbox e per lo storico acquisto di Activision Blizzard per 70 miliardi di Dollari.

Sempre restando in ambito tech, Apple viene citata per gli sforzi portati avanti per proteggere la privacy degli utenti e bloccare il tracciamento pubblicitario, un aspetto questo che ha scatenato le ire di molte compagnie come Facebook. Si cita però anche il servizio di auto riparazione di Apple che permette agli utenti di riparare i dispositivi autonomamente.

Degna di nota è anche la posizione di NVIDIA, ma non per lo shortage ma per gli investimenti in ricerca e sviluppo in campo d’intelligenza artificiale e tecnologie sperimentali.