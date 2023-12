Meta potenzierà il fact-checking dei contenuti pubblicati sul social Threads

Mentre sembrano mancare ormai poche ore all'approdo di Threads in Italia, è stato effettuato un altro annuncio riguardante il social network. Infatti, è stato svelato l'arrivo di un potenziamento in ambito fact-checking.

A tal proposito, come riportato anche da Engadget e TechCrunch, viste anche le importanti elezioni del 2024 legate a Stati Uniti d'America e India, Mark Zuckerberg e soci hanno tutta l'intenzione di estendere il programma di fact-checking relativo al nuovo social network, in modo da andare oltre a quanto già previsto.

È stato, come al solito, un post di Adam Mosseri su Threads ad annunciare la futura implementazione. "Al momento le valutazioni relative al fact-checking di Threads sono in linea con quelle di Facebook o Instagram, ma il nostro obiettivo è che i partner di fact-checking abbiano la possibilità di rivedere e valutare la disinformazione sull'app. Altro è in arrivo", ha spiegato il capo di Instagram.

Per il resto, nell'ambito dell'aggiornamento di un post sul blog ufficiale di Meta datato 12 dicembre 2023, viene spiegato che la novità verrà introdotta a partire da inizio 2024. Insomma, il numero di controlli sta incrementando e Meta sta cercando di tenere il più alla larga possibile dai suoi social network contenuti che potrebbero comportare problemi in un anno cruciale a livello politico anche per gli stessi Stati Uniti d'America.