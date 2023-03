Meta estende i Reel di Facebook fino a 90 secondi: ci sono altre novità

Inizio marzo 2023 si sta rivelando un periodo di annunci per Meta. Infatti, al netto del taglio di prezzo dei visori Meta Quest, l'azienda di Mark Zuckerberg sta estendendo la durata dei Reel di Facebook.

A tal proposito, come riportato anche da Engadget e TechCrunch, si può adesso arrivare fino a 90 secondi per quel che concerne questa tipologia di contenuto. L'annuncio da parte di Zuckerberg e soci è arrivato anche mediante un video pubblicato sul profilo Facebook Meta for Creators, in cui si fa ulteriore riferimento ad altre novità relative ai Reel.

Ad esempio, c'è una funzionalità di sincronizzazione tra movimenti e musica, così da poter realizzare video maggiormente "a tempo". Non mancano inoltre i template, che potranno aiutare i Content Creator a realizzare Reel sfruttando i trend in modo più semplice. Se poi vi piace particolarmente un ricordo che Facebook vi propone, ora avrete la possibilità di trasformarlo rapidamente in un Reel.

In parole povere, Meta sta intensificando gli sforzi sui video brevi, formato che d'altronde sta spopolando su un buon numero di piattaforme. Ciò a cui rimandano maggiormente queste nuove funzionalità non può che essere TikTok, ma ricordiamo che in quest'ultima piattaforma si possono caricare video anche fino a 10 minuti. Per il resto, ricordiamo che in passato Meta ha già esteso i Reel di Instagram.