Meta, un'etichetta per le immagini generate dall'IA: arriverà su Facebook ed Instagram

Meta ha annunciato che, allo scopo di rendere più facilmente riconoscibili le immagini generate dall’intelligenza artificiale, implementerà delle etichette che permetteranno agli utenti di individuarle facilmente e distinguerle dalle foto “reali”.

L’annuncio è arrivato da Nick Clegg, presidente degli affari globali di Meta, il quale in un post sul blog ufficiale della piattaforma ha spiegato che l’obiettivo dell’azienda è essere più trasparente su piattaforme come Facebook, Instagram e Threads dove presumibilmente nel corso dei prossimi mesi ed anni ci sarà un boom di contenuti generati dall’IA. Il piano di Meta è far sapere agli utenti quando le immagini che stanno vedendo sono generate dall’intelligenza artificiale e quale no.

Meta ha già implementato l’etichetta “immagine generata con l’IA” alle fotografie generate con il proprio modello interno, ma l’obiettivo è estenderlo anche a quelle create da tool di terze parti come DALL-E di OpenAI.

Clegg spiega anche che Meta sta collaborando con alcuni partner del settore per creare strumenti in grado di individuare i contenuti creati dall’IA utilizzando dei “marcatori invisibili” come filigrane o metadati. L’obiettivo finale è rendere compatibili con questo sistema tutte le immagini generate da Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney e Shutterstock.

"Stiamo sviluppando questa funzionalità ora e nei prossimi mesi inizieremo ad applicare etichette in tutte le lingue supportate da ciascuna app", scrive Clegg. "Adotteremo questo approccio anche per il prossimo anno, durante il quale si terranno una serie di importanti elezioni in tutto il mondo."