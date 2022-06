Meta, l'ex-COO sotto indagine: avrebbe coperto uno scandalo sull'ex-compagno Bobby Kotick

A inizio giugno vi abbiamo raccontato delle dimissioni della COO di Meta Sheryl Sandberg, che sarebbero state un durissimo colpo per l'azienda di Mark Zuckerberg, nonostante secondo i beninformati fossero nell'aria ormai da mesi. Oggi, finalmente, scopriamo cosa potrebbe trovarsi dietro l'allontanamento di Sandberg da Facebook.

Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, infatti, Meta starebbe investigando sulle spese di Sandberg perché la dirigente sarebbe stata accusata di aver utilizzato scorrettamente i fondi della compagnia. Pare che le indagini interne di Meta siano di ampia portata, poiché andrebbero a ritroso per diversi anni e riguarderebbero anche un certo numero di altri impiegati di Menlo Park, i quali avrebbero lavorato a dei progetti personali di Sandberg durante la loro permanenza a Meta.

La notizia non è in realtà un fulmine a ciel sereno: quando Sandberg ha lasciato Meta, molti hanno speculato che la top manager fosse in disaccordo con la leadership di Zuckerberg o che fosse rimasta scontenta dai risultati finanziari di Facebook dell'ultimo periodo, che sembrano non premiare affatto la svolta della compagnia verso il Metaverso.

Fin da subito, però, sempre il Wall Street Journal aveva spiegato che il vero motivo dell'abbandono della COO sarebbe stata proprio un'indagine interna per capire se avesse utilizzato impropriamente le risorse aziendali, non tanto per dei progetti personali ma per pagare le spese del suo matrimonio.

Pare tuttavia che la questione non riguarderebbe solo i fondi di Meta, ma anche il lavoro dello staff di Meta per la fondazione Lean In di Sandberg e per la promozione del suo ultimo libro, "Option B". A rendere le cose ancora più problematiche, poi, sarebbe il nome dell'ex-CEO di Activision Bobby Kotick, spuntato nelle indagini su Sandberg, che è stata legata a quest'ultimo da una relazione sentimentale qualche anno fa. Come già emerso ad aprile, infatti, Sandberg avrebbe usato il suo ruolo in Meta per "coprire" gli scandali di Kotick.

Infine, il WSJ riporta anche che Meta potrebbe chiedere alla ex-COO di "ripagare l'azienda per il tempo speso dagli impiegati sui suoi progetti personali, se questi fossero stati portati avanti durante l'orario lavorativo".