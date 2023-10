Meta contro le fake news: rimossi 800.000 post sul conflitto tra Israele e Hamas

Meno di 24 ore fa, l'UE ha chiesto a Meta di vigilare sul proliferare di deepfake e fake news relative al conflitto tra Israele e Hamas su social network come Instagram e Facebook. Ora, finalmente, Meta ha risposto alle richieste europee: ecco come combatterà la disinformazione sulle sue piattaforme.

Nelle scorse ore, Meta ha condiviso un "piano d'azione" sulle notizie relative al conflitto tra Israele e Hamas. La mossa arriva dopo le durissime parole di Thierry Breton, Commissario Europeo per il Mercato Interno e i Servizi, che aveva scritto direttamente a Mark Zuckerberg chiedendogli di tenere sotto controllo il proliferare della disinformazione sulle sue piattaforme e di verificare che esse seguissero il Digital Services Act (DSA) europeo nella gestione delle informazioni relative alla crisi.

Vale la pena sottolineare che, sempre nelle scorse ore, l'UE si è anche scagliata contro X per le medesime ragioni, anche se per ora non sembra aver ancora ricevuto risposte ufficiali o concrete in tal senso. Meta, invece, ha spiegato di aver creato un "centro di controllo" delle notizie comparse su Facebook e Instagram relative al conflitto, composto da esperti di comunicazione che conoscono sia la lingua ebraica che quella araba.

Menlo Park ha anche rilasciato uno statement in cui spiega che "fin dall'attacco terroristico di Hamas contro Israele nella giornata di sabato scorso e dalla conseguente risposta di Israele contro Gaza, un team di esperti da ogni parte della compagnia ha lavorato intensamente per monitorare le nostre piattaforme, pur proteggendo la possibilità per le persone di utilizzare le nostre app per fare luce su sviluppi importanti in corso sul campo di battaglia".

In totale, poco meno di 800.000 contenuti sono stati rimossi o nascosti tramite l'avviso "violenza" su Facebook e Instagram nell'ultima settimana. Gran parte di questi erano in lingua ebraica o in arabo. In aggiunta, Meta ha svelato che numerosi contenuti sono stati direttamente rimossi dalle piattaforme di Meta per aver violato le policy dell'azienda sulle organizzazioni terroristiche e sulle figure legate a queste ultime. Al momento, infatti, vi ricordiamo che Hamas è classificata come un'"organizzazione pericolosa" da Meta.