La metà dei ghiacciai della Terra potrebbe scomparire

I dati parlano chiaro, non sono allarmismi gratuiti ma i risultati di uno studio del gennaio 2023 pubblicato recentemente sulla nota rivista Science, secondo cui i ghiacciai del mondo potrebbero perdere fino al 40% della loro massa entro il 2100, come conseguenza di un riscaldamento di 1,5 gradi Celsius. Non si può più far finta di nulla.

Il Dott. David Rounce, assistente professore alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh, insieme al suo team, dal 2013 al 2017 ha visitato il Nepal per misurare il rapido ritiro del ghiacciaio e la crescita del lago alla sua base. Il sistema himalayano, infatti, non lontano dalla base del Monte Everest, presenta il ghiacciaio Imja-Lhotse Shar, dove Rounce ha condotto le sue importanti ricerche sin da quando era solo un dottorando.

"Andare nello stesso posto e vedere il lago espandersi e vedere come il ghiacciaio si stava assottigliando rapidamente è stato a dir poco impressionante", ha affermato l'autore dello studio, rilevando che con un riscaldamento di 1,5 gradi Celsius, il 50% dei ghiacciai del mondo potrebbero scomparire, contribuendo con 9 centimetri all’innalzamento del livello del mare entro fine secolo.

Ed ovviamente la situazione potrebbe rivelarsi ancora più grave se non si riuscissero a raggiungere al più presto gli impegni assunti durante la COP26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Se infatti il mondo dovesse raggiungere i 2,7 gradi di riscaldamento, quasi tutti i ghiacciai dell’Europa centrale, del Canada occidentale e degli Stati Uniti (inclusa l’Alaska) scomparirebbero. Se tale aumento di temperatura dovesse poi ulteriormente arrivare ai 4 gradi Celsius, l’80% dei ghiacciai dell'intero pianeta andrebbero incontro a scioglimento, contribuendo all’innalzamento del livello del mare di ben 15 centimetri.

Il lavoro di Rounce e colleghi ha inoltre dimostrato che "indipendentemente dall'aumento della temperatura, i ghiacciai subiranno molte perdite. È qualcosa di inevitabile ormai", per sua stessa ammissione.

Lo studio è il primo lavoro di modellizzazione che utilizza dati sui cambiamenti di massa derivati ​​​​da satellite che descrivono tutti i 215.000 ghiacciai del mondo. Il sofisticato modello del team ha utilizzato "nuovi set di dati derivati ​​​​da satellite che prima non erano disponibili a livello globale", ha affermato Regine Hock, professoressa di glaciologia all'Università dell'Alaska e all'Università di Oslo.

Ha inoltre implementato dati provenienti dal radiometro Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) del Giappone sul satellite Terra della NASA, nonché dai satelliti USGS-NASA Landsat 8 e Sentinel dell'ESA.

Purtroppo lo scioglimento delle calotte e dei ghiacciai della Terra è un problema globale cui far fronte con ogni mezzo. Lo stesso Ben Hamlington, leader del Sea Level Change Team della NASA, ha affermato: "L'innalzamento del livello del mare non è un problema solo per alcune località specifiche. Sta aumentando quasi ovunque sulla Terra".