Meta guarda al Fitness: calorie e attività del Quest 2 anche su Android!

Mentre ormai si contano i giorni prima della fine del supporto a Oculus Quest di prima generazione, Meta non sembra comunque intenzionata mollare la presa sulla realtà virtuale sui suoi visori e lo fa potenziando la sua app per smartphone.

Nelle ultime ore, infatti, la divisione Reality Labs ha annunciato l'arrivo di nuove funzionalità legate al fitness poiché si sa, negli ultimi anni, soprattutto con la pandemia, i visori di Meta hanno contribuito non di poco a intrattenere ma anche a mettere in movimento le persone anche nelle loro case.

In questo contesto, Meta ha annunciato che gli headset della serie Meta Quest ora potranno sincronizzare i dati di movimento direttamente con l'app proprietaria Meta Quest per Android, con possibilità di visione avanzata della propria attività, fra tempo, sessioni, obiettivi e calorie bruciate.

Come se non bastasse, l'app per smartphone di Meta Quest potrà finalmente essere sincronizzata direttamente con Connessione Salute per Android, in modo tale da tenere traccia della propria attività fisica in realtà virtuale insieme ai dati ottenuti dal movimento tracciato nel mondo reale.

Per prima cosa, occorre attivare il tracciamento dell'attività dalle impostazioni del visore. Con l'ultimo aggiornamento, immediatamente al di sotto di questo toggle troverete anche una nuova voce che permetterà di collegare l'attività fisica con l'app mobile Meta Quest.

Una volta nell'app, invece, occorre navigare nella sezione relativa all'attività fisica (Move) e attivare il collegamento con Connessione Salute.

Nel frattempo, ricordiamo che dopo il lancio di Meta Quest Pro, gli occhi degli appassionati sono puntati al prossimo futuro, con il vociferato lancio di Meta Quest 3 nel 2023, modello mid-range che dovrebbe prendere il posto dell'attuale generazione.