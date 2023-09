Meta Horizon Worlds arriva su mobile e Web: ci sono anche le gambe

In seguito alle prime avvisaglie relative all'arrivo di Horizon Worlds su smartphone, Meta ha ora ufficializzato l'espansione del progetto oltre al mondo VR. C'è infatti il rilascio di Horizon Worlds su mobile e Web in early access.

Più precisamente, come riportato anche da The Verge e TechCrunch, Mark Zuckerberg e soci stanno espandendo i mondi relativi al progetto su piattaforme diverse dalla realtà virtuale. Il primo passo, come annunciato direttamente mediante il blog ufficiale di Meta, è dunque quello di rendere accessibile da dispositivi mobili e Web il mondo Super Rumble. Quest'ultimo è già attivo dall'app Android di Meta Quest per un numero limitato di utenti, mentre il rollout lato iOS avverrà nel corso delle prossime settimane.

C'è però anche la versione Web, quindi ciò che potreste voler fare è collegarvi al portale ufficiale di Meta Horizon e richiedere l'accesso. Per ora l'esperienza è limitata, ma Meta ha già fatto sapere che nei prossimi mesi verranno rilasciati altri mondi con queste modalità. "Il Metaverso dovrebbe essere disponibile per chiunque - non importa quale dispositivo si utilizza", si legge nel comunicato stampa pubblicato per l'occasione.

Per il resto, in seguito all'aggiunta delle gambe su Quest Home, come riportato da un altro articolo di The Verge ora gli utenti possono vedere le gambe del proprio avatar su Horizon Worlds. Si tratta di una funzionalità richiesta da tempo dagli utenti (e diventata quasi un "meme"): ora questi ultimi possono vedere le gambe degli avatar altrui oppure dare un'occhiata a quelle del proprio avatar sfruttando uno specchio. Tuttavia, le gambe del proprio avatar non risultano visibili in prima persona e le app di terze parti non possono ancora fare uso della novità.