Meta, IBM e 50 società tech formano l'AI Alliance, l'obiettivo è promuovere un'IA sicura

Oggi, 5 Dicembre 2023, è per certi versi una giornata storica per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Meta, IBM ed altre 50 società hanno infatti annunciato la formazione dell’AI Alliance, un’organizzazione che include sviluppatori, ricercatori e leader del settore per promuovere un’IA aperta, sicura e responsabile.

Tra le prime compagnie e personalità che hanno aderito figurano AMD, Anyscale, CERN, Cerebras, Cleveland Clinic, Cornell University, Dartmouth, Dell Technologies, EPFL, ETH, Hugging Face, Imperial College London, Intel, INSAIT, Linux Foundation, MLCommons, MOC Alliance gestita dall'Università di Boston e dall'Università di Harvard, NASA, NSF, Oracle, Partnership on AI, Red Hat, Roadzen, ServiceNow, Sony Group, Stability AI, University of California Berkeley, University of Illinois, University di Notre Dame, l'Università di Tokyo, l'Università di Yale, ma ce ne sono anche altri.

Nel manifesto dell’AI Alliance, pubblicato sul sito ufficiale, si legge che la scelta di lanciare un’alleanza di questo tipo è legata ai progressi che l’intelligenza artificiale sta registrando e che sta portando a nuove opportunità che possono migliorare il modo in cui viviamo, lavoriamo, impariamo ed interagiamo con gli altri. L’AI Alliance vuole anche promuovere una maggiore collaborazione e condivisione delle informazioni, per innovare più rapidamente il settore ma soprattutto mitigare ed identificare i rischi prima che i prodotti vengano immessi sul mercato.

Gli obiettivi che si è prefissata l’AI Alliance includono:

Lo sviluppo ed implementazione di parametri di riferimento e degli standard di valutazione che consentano lo sviluppo ed uso responsabile dell’IA su scala globale;

che consentano lo sviluppo ed uso responsabile dell’IA su scala globale; L’ avanzamento responsabile dell’ecosistema degli open foundation models con varie modalità, compresi modelli multilinguistici, multimodali e scientifici che possano aiutare ed affrontare le sfide a livello sociale in materia di clima, istruzione ed alto;

con varie modalità, compresi modelli multilinguistici, multimodali e scientifici che possano aiutare ed affrontare le sfide a livello sociale in materia di clima, istruzione ed alto; Promuovere un ecosistema di acceleratori hardware per l’IA anche adottando essential enabling software technology;

anche adottando essential enabling software technology; Sostenere lo sviluppo di competenze globali in materia d’IA e ricerca esplorativa, coinvolgendo la comunità accademica per supportare ricercatori e studenti nell’apprendimento;

e ricerca esplorativa, coinvolgendo la comunità accademica per supportare ricercatori e studenti nell’apprendimento; Sviluppare contenuti e risorse per stimolare il pubblico ed i decisori politici su vantaggi, rischi, soluzioni e la regolamentazione dell’IA;

ed i decisori politici su vantaggi, rischi, soluzioni e la regolamentazione dell’IA; Lancio di iniziative che incoraggino lo sviluppo aperto dell’IA in maniera sicura e vantaggiosa.

Prevista anche la creazione di gruppi di lavoro che saranno guidati dai membri di specializzati nelle varie aree tematiche. Sarà anche istituito un consiglio d’amministrazione ed un comitato di supervisione tecnica.