Meta, indagine dal Tribunale di Milano: IVA non versata per gli iscritti a Facebook?

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il gruppo Meta in cui confluiscono Facebook, Instagram e Whatsapp sarebbe finito sotto la lente della Procura di Milano per il presunto mancato versamento dell’IVA in Italia.

Nella fattispecie, la società di Mark Zuckerberg non avrebbe versato 870 milioni di Euro di IVA tra il 2015 e 2021, una cifra emersa a seguito di alcuni accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza in base alla mancata presentazione della dichiarazione IVA nei sei anni in questione.

Il Fatto Quotidiano riferisce che l’indagine sarebbe stata avviata dalla Procura Europea, mentre il 21 Febbraio 2023 sarebbe passata ai PM di Milano ed alla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano.

Le Fiamme Gialle sostengono che l’IVA riguarderebbe l’iscrizione degli utenti sulle diverse piattaforma social. Nonostante il recente lancio del programma Meta Verified, infatti, i servizi restano gratuiti ma la GDF ha messo nel mirino lo scambio di dati per la profilazione pubblicitaria che secondo i militari costituirebbe una permuta tra beni differenti e quindi soggetta a tassazione IVA. Il calcolo sarebbe stato effettuato in base ai ricavi pubblicitari di fonte italiana ed il totale di Meta Ireland, moltplicandolo per i costi totali di quest’utlima.

“Prendiamo sul serio i nostri obblighi fiscali e paghiamo tutte le imposte richieste in ciascuno dei Paesi in cui operiamo. Siamo fortemente in disaccordo con l’idea che l’accesso da parte degli utenti alle piattaforme online debba essere soggetto al pagamento dell’Iva. Come sempre, siamo disposti a collaborare pienamente con le autorità rispetto ai nostri obblighi derivanti dalla legislazione europea e nazionale” ha commentato Meta.