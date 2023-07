Metà degli italiani non crede nel riscaldamento globale: forse abbiamo un problema

Addirittura il 34,7% degli italiani è convinto che ci sia un allarmismo eccessivo sul cambiamento climatico, mentre il 16,2% della popolazione, definito per ovvi motivi negazionista, è fermamente convinto che il cambiamento climatico non esista. Forse dovremmo iniziare a porci qualche domanda.

In particolare, quest’ultima percentuale sale addirittura al 18,3% tra i più anziani e al 18,2% tra i meno scolarizzati secondo i dati diramati dal Rapporto Ital Communications-Censis "Disinformazione e fake news in Italia". Ma com’è possibile tutto ciò nel 2023?

Per quanto il riscaldamento globale sia sicuramente un argomento affrontato in maniera confusa dai principali media, come si può non avere una visione reale di ciò che ci circonda? Come si può ritenere "normale" il quotidiano dramma che sta accadendo in Grecia, in Italia ed in ogni angolo del nostro pianeta?

Come se tutto ciò non bastasse, i dati dimostrano anche che secondo il 33,4% della popolazione investire nella sostenibilità e nell’ambiente richiederebbe sforzi e investimenti economici che in questa fase non ci possiamo permettere. Importante sottolineare come tale percentuale salga addirittura al 51,5% tra chi ha al massimo la licenza media. Fortunatamente lo stesso rapporto ci viene in aiuto.

"In realtà, questa convinzione è confutata dalle più accreditate analisi previsionali che rivelano che la transizione ecologica creerà moltissimi posti di lavoro, e, soprattutto, che nel medio periodo ci condurrà verso uno scenario di maggiore sviluppo economico".

Considerando che addirittura il 25,5% degli italiani ritiene che le varie alluvioni e inondazioni che purtroppo hanno esclusivamente portato disperazione e distruzione in migliaia di famiglie, siano in realtà un valido argomento con cui "screditare" chi afferma che si sta progressivamente andando verso la totale desertificazione, è palese che vi sia un problema di fondo. In cosa si traduce tutto ciò? Probabilmente Don’t Look Up non ci ha fatto riflettere a sufficienza e (forse) non lo farà mai. A questo punto l’ottimismo per il futuro che ci attende appare quantomeno utopistico.