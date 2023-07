Meta lancia gli avatar cartoon per le videochiamate di Instagram e Messenger

Mentre il mondo Tech non fa altro che approfondire il nuovo social Threads, Mark Zuckerberg e soci non smettono di pensare anche ai servizi già esistenti in precedenza. A tal proposito, è arrivato l'annuncio del rilascio di avatar cartoon per le videochiamate di Instagram e Messenger.

Più precisamente, come riportato anche da Engadget e TechCrunch, così come reso noto in via ufficiale direttamente attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale di Meta nella giornata dell'11 luglio 2023, l'azienda di Zuckerberg sta rilasciando la funzione citata inquadrandola come una sorta di "terza opzione", che si colloca tra una chiamata solamente audio e una videochiamata con webcam.

Non è d'altronde un mistero che là fuori ci siano delle persone che non amano propriamente effettuare videochiamate, quindi la possibilità di comparire sotto forma di avatar cartoon, magari in quei contesti in cui per via del caldo non si sta indossando un abbigliamento completo, potrebbe potenzialmente tornare utile a qualcuno.

In ogni caso, la nuova funzione è disponibile sin da subito, chiaramente per gli utenti di Instagram e Messenger (come già citato in precedenza). Va detto che l'utilizzo di avatar di questo tipo era originariamente stato pensato per essere utilizzato in ambito VR, ma poi si è passati a sfruttare queste rappresentazioni di viso e corpo reali anche mediante smartphone e simili.