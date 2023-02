Meta lancia i Broadcast Channel su Instagram: la feature ricorda Telegram

In seguito alla novità relativa al lancio delle Instagram Notes in Europa, torniamo a soffermarci sulle funzionalità del popolare social network. Infatti, è stato annunciato il lancio dei Broadcast Channel.

Come riportato anche da Engadget e come annunciato direttamente da Mark Zuckerberg su Facebook nella giornata del 16 febbraio 2023, è in fase di rollout la funzionalità di Instagram che permette di lanciare canali con cui comunicare novità ai propri follower.

Se vi ricorda quanto già disponibile su Telegram, ovvero i canali usati dai Content Creator per tenere aggiornate le persone senza però che queste ultime possano rispondere (se non con "reaction"), il motivo è che la funzionalità annunciata dal CEO di Meta sembra essere molto simile.

Per intenderci, lo stesso Zuckerberg ha lanciato il Meta Channel su Instagram, che secondo le dichiarazioni del CEO verrà utilizzato per diffondere notizie e aggiornamenti sui futuri prodotti e tecnologie dell'azienda. Tra l'altro, perlomeno stando a quanto comunicato da Zuckerberg, sembra che in futuro sarà proprio questo canale a ospitare "in anteprima" le comunicazioni ufficiali relativamente alle novità in casa Meta.

Per il resto, il CEO ha specificato che si sta lavorando anche per portare i canali su Messenger e Facebook nel corso dei prossimi mesi. In ogni caso, se state cercando maggiori informazioni sulla novità, potete fare riferimento al blog ufficiale di Meta, in cui viene ad esempio esplicitato che per ora la funzionalità è disponibile per un ristretto numero di Content Creator statunitensi.