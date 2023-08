Meta lancia Code LLaMA: l'IA programma per voi, anche in linguaggio naturale

Solo pochi giorni fa è emerso che Meta era al lavoro su Code LLaMA, la sua nuova IA per programmatori e sviluppatori. Neanche il tempo di leggere i primi leak che il colosso di Menlo Park ha già rilasciato Code LLaMA al grande pubblico - ovviamente in formato del tutto open source.

Come spiega un comunicato stampa di Meta, Code LLaMA si basa su LLaMA 2, il modello linguistico di seconda generazione del colosso di Menlo Park. A sua volta, LLaMA 2 è stato lanciato a luglio da Meta e Microsoft, che hanno collaborato alla sua realizzazione. Il Large Language Model delle due aziende, d'ora in poi, si troverà alla base di tantissimi applicativi e tool, di cui Code LLaMA rappresenta solo un esempio.

Per esempio, sempre qualche giorno fa Meta ha lanciato Seamless M4T, che permette di tradurre in modo simultaneo il parlato e gli scritti in più di 100 lingue diverse, basandosi sempre su LLaMA 2. Invece, Code LLaMA è specializzato nella programmazione, occupandosi principalmente di aiutare gli sviluppatori a scrivere linee di codice e di effettuare il debug e l'ottimizzazione di queste ultime. Al momento, il tool è utilizzabile in open source sia per finalità accademiche e di ricerca che per fini commerciali.

Inoltre, Meta ha rilasciato anche Code LLaMA Phyton, una versione della sua IA specializzata in Phyton, e Code LLaMA Instrct, che può programmare a partire da istruzioni fornite in linguaggio naturale, e non in codice. Benché le tre versioni del tool siano basate sullo stesso LLM e Code LLaMA accetti anche istruzioni in linguaggio naturale, Meta consiglia di non utilizzare le IA per scopi diversi da quelli per cui sono state programmate.

L'azienda di Mark Zuckerberg, infine, ha spiegato che "i programmatori stanno già utilizzando i Large Language Models per assistenza in una serie di compiti, che vanno dalla scrittura di nuovo codice al debugging di quello già scritto. L'obiettivo è quello di rendere più efficiente il lavoro degli sviluppatori e di permettere loro di focalizzarsi sugli aspetti più "umani" della loro professione".