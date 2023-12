Meta lancia il generatore di immagini Imagine with Meta AI: chat Instagram e Messenger

Per la serie "tutti puntano sull'intelligenza artificiale", dopo l'annuncio di Google Gemini ecco arrivare il rilascio di un generatore di immagini IA di Meta. Si fa riferimento a "Imagine with Meta AI", che come ben potete immaginare richiede un account Meta per essere utilizzato (si può fare login con Facebook o Instagram).

Come riportato anche da TechCrunch e The Verge, il servizio reso disponibile a partire dalla giornata del 6 dicembre 2023 non solamente permette di generare immagini a partire da un input testuale, come d'altronde ormai fanno molti generatori di questo tipo, ma sfrutta il modello Emu anche per consentire di modificare un'immagine IA ricevuta da un amico.

In che senso? Come si evince da un'immagine pubblicata in un post sul blog ufficiale di Meta, risulta di fatto possibile, nell'ambito di una chat di gruppo di Instagram o Messenger, utilizzare degli appositi comandi per "reimmaginare" un'immagine generata con IA da qualcun altro. In parole povere, tenendo premuto su un contenuto di questo tipo inviato da un'altra persona, si può aggiungere del testo al prompt, facendo così generare all'intelligenza artificiale una nuova immagine con le "modifiche richieste".



Al netto di questo, gli utenti statunitensi possono accedere al servizio in modo gratuito e standalone, a partire dal portale ufficiale di Imagine with Meta AI. Tra l'altro, l'azienda di Mark Zuckerberg ha già annunciato che intende integrare un sistema di "watermark invisibili" nel corso delle prossime settimane, in modo che sia possibile rilevare se un'immagine è stata effettivamente generata con questo tool.

Insomma, Meta sta continuando a lavorare in modo importante in campo IA, anche se le tempistiche dell'annuncio non sembrano risultare casuali (visto che tutto è avvenuto nella stessa giornata di Google Gemini).