Meta lancia Llama 3 e la generazione immagini IA su WhatsApp: è sfida a ChatGPT

Al netto delle novità lato Facebook Messenger, si tratta di un periodo non di poco conto in generale in casa Meta. L'azienda di Mark Zuckerberg ha infatti appena effettuato diversi annunci importanti in campo di intelligenza artificiale, dal lancio di Llama 3 alla generazione di immagini IA su WhatsApp.

È un post pubblicato sul blog ufficiale di Meta nella giornata del 18 aprile 2024 a mettere in luce le caratteristiche della nuova versione dell'LLM (modello linguistico di grandi dimensioni). Più precisamente, si fa riferimento a due versioni open source della famiglia Llama 3, con altre che arriveranno più avanti.

Llama 3 8B ha 8 miliardi di parametri, mentre Llama 3 70B ha 70 miliardi di parametri. Meta li descrive come un "grande passo in avanti" rispetto alla precedente generazione di modelli di intelligenza artificiale. D'altronde, il numero di parametri influisce indubbiamente in modo importante sulle capacità di analisi e generazione del testo. Non è un caso che più di qualcuno stia iniziando a tirare in ballo ChatGPT, indicando che Llama 3 potrebbe seriamente puntare a sfidare quest'ultimo.

"Il nostro obiettivo nel prossimo futuro è rendere Llama 3 multilingue e multimodale, avere un contesto più lungo e continuare a migliorare le prestazioni complessive attraverso capacità fondamentali come il ragionamento e la codifica", scrive Meta in un post sul blog.



C'è tuttavia molto altro in arrivo, a partire dalla possibilità di generare immagini IA direttamente da WhatsApp negli USA. Questa funzione è disponibile in beta tramite Meta AI esclusivamente in quel mercato, dunque per il momento niente Italia, ma potrebbe interessarvi approfondire quanto indicato sul blog ufficiale di Meta per maggiori dettagli.

