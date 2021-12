Meta lancia il suo metaverso Horizon Worlds: la beta ha inizio da Stati Uniti e Canada

Dal lancio globale di Horizon Workrooms su Oculus Quest 2 ne è passata di acqua sotto i ponti del metaverso, con cambiamenti radicali per Facebook - o meglio, Meta - che hanno dunque portato infine al debutto americano di Horizon Worlds, quello che a tutti gli effetti sarà il metaverso della società di Mark Zuckerberg.

Come ripreso da XR Today, qualche giorno fa Meta ha aggiornato le sue piattaforme lanciando Horizon Worlds a tutti gli utenti statunitensi e canadesi di età superiori a 18 anni, senza rendere noto alcun dettaglio riguardante l’eventuale diffusione globale dell’applicazione.

In che vesti debutta Horizon Worlds? Allo stato attuale si tratta di un’app metaverso in realtà virtuale per giocare e vivere esperienze sociali tramite Oculus Quest 2. Gli utenti potranno accedere alla Beta e godersi attività ludiche come World Hop, selezione casuale di minigiochi multigiocatore per gruppi di massimo quattro giocatori; o ancora, gli utenti troveranno Arena Clash, titolo di azione sparatutto dalla grafica elementare (come potete vedere in calce alla notizia) e dal gameplay piuttosto semplice.

Altre esperienze su piccola scala sono, ad esempio, la sala giochi Pixel Plummet realizzata in stile “vaporware” e l’ambiente sociale Mark’s Riverboat per chiacchierare con amici, colleghi e anche qualche sconosciuto, perché no. Infine, Horizon Worlds è anche una suite che consente a chiunque di creare contenuti in realtà virtuale e distribuirli sulla piattaforma.

Insomma, allo stato attuale Horizon Worlds non è particolarmente ricco di funzionalità o attività ludiche innovative; trattandosi di una beta, gli utenti non potranno certamente esigere un debutto sonoro con una vasta gamma di contenuti. L’importante per Meta è che il primo passo sia stato fatto. Ora non ci resta che attendere la sua evoluzione, oltre al lancio in Europa e dunque in Italia.