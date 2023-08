Meta sta per lanciare Code LLaMA, l'IA per programmatori: è sfida aperta a ChatGPT

A metà luglio, Meta e Facebook hanno pubblicato LLaMA 2, la nuova versione dell'IA del colosso di Menlo Park, pensata appositamente per contrastare ChatGPT di OpenAI. Oggi, invece, scopriamo che LLaMA 2 potrebbe presto ricevere un "fratello minore", Code LLaMA, specializzato nella programmazione: la sfida a ChatGPT è aperta.

La notizia è stata riportata inizialmente da un report di The Information, disponibile solo dietro paywall. Secondo il giornale americano, Code LLaMA sarebbe una tipologia del tutto nuova di Large Language Model, basata su LLaMA 2 ma in parte diversa da quest'ultima e specializzata nella produzione di codice per il supporto a ingegneri, sviluppatori e programmatori.

Per gli insider, inoltre, Code LLaMA sarà open source, gratuito e disponibile per tutti già a partire dalla prossima settimana: a questo giro, Meta vorrebbe evitare i problemi causati dal leak di LLaMA a marzo, perciò avrebbe deciso di rendere direttamente disponibile per tutti la sua nuova IA. Inoltre, questa mossa va nella stessa direzione del rilascio di LLaMA 2, anch'essa disponibile in open source per tutti gli utenti.

In questo modo, Meta vuole togliere utenti a ChatGPT e Google Bard, entrambi disponibili (del tutto o in parte) a pagamento, proponendo un'alternativa gratuita che però richiede una certa conoscenza della programmazione per essere utilizzata al massimo delle sue potenzialità. In particolare, Code LLaMA punterà a contrastare ChatGPT e Bard negli applicativi business, proponendosi come valida alternativa per la scrittura di righe di codice, per il testing di quanto scritto da ingegneri umani e per l'ottimizzazione di programmi già pronti.

Infine, pare che Code LLaMA sarà basato sul LLM di LLaMA 2 e sarà in grado di suggerire in automatico ai programmatori cosa scrivere nei propri editor testuali. Nelle scorse settimane, proprio LLaMA 2 ha catalizzato l'attenzione dei critici dell'IA, secondo i quali il pool di dati utilizzato per il training del modello - il più grande mai prodotto da Meta - comprenderebbe numerosi libri e testi coperti da copyright.