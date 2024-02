Meta al lavoro su un nuovo Meta Quest: lancio nel 2025, con display LG OLED?

Il lancio di Apple Vision Pro sul mercato ha provocato una scossa importante al settore della realtà aumentata e virtuale, ed i principali brand del mercato si stanno muovendo per rispondere alla proposta del colosso di Cupertino. A quanto pare anche Meta è pronta a fare lo stesso.

Secondo un nuovo rapporto pubblicato in rete, la società di Mark Zuckerberg starebbe pianificando il lancio all’inizio del 2025 di un nuovo headset con display LG OLED. Sebbene al momento i dettagli siano scarsi, secondo molti potrebbe trattarsi del tanto chiacchierato Meta Quest Pro 2.

Il Korea Economic Daily, citando fonti del settore che per ovvie ragioni hanno preferito restare anonime, riferisce che il CEO di Meta Mark Zuckerberg avrebbe in programma un incontro con il CEO di LG Electronics per discutere di una potenziale partnership per il prossimo visore di fascia alta.

Come sempre però in casi come questi, il consiglio è di prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà ed i piani potrebbero cambiare nel corso dei prossimi mesi. Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli in merito. Meta punterebbe a diventare l’Android di VR ed AR e vorrebbe proprio fare leva sul visore di Apple per raggiungere questo obiettivo.