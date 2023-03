Meta al lavoro su P92, un nuovo social network decentralizzato di solo testo

Il progetto sarebbe ancora nelle fasi embrionali, ma è destinato a far discutere ed alimentare i rumor nelle prossime settimane. Secondo quanto riferito da vari siti americani, Meta sarebbe al lavoro su un nuovo social network decentralizzato basato solo sul testo.

L’idea è di inserirsi nel mercato occupato da Twitter, che sta attraversando un periodo non semplice anche a causa della difficile situazione economica, ma anche di evolverlo per stare al passo dei tempi anche alla luce del successo ottenuto da Mastodon.

L’applicazione sarebbe nota internamente con il nome in codice P92 e dovrebbe consentire agli utenti di accedere tramite le loro credenziali Instagram esistenti. Allo stato attuale i dettagli sono scarsi, anche perchè il progetto è nelle fasi iniziali e non è stata nemmeno ipotizzata una possibile finestra di lancio.

Tuttavia, si sa che a guidare il gruppo sarà il numero uno di Instagram, Adam Mosseri, e che i team legali hanno già iniziato le indagini del caso per fugare eventuali problemi di privacy prima del lancio.

L’aspetto più interessante del progetto è legato alla decentralizzazione della rete: ogni utente sarà in grado di generare e configurare un proprio server indipendente per impostare regole specifiche per la moderazione. La scelta di puntare su questo approccio è legata anche al fatto che in questo modo Meta avrà l’opportunità di consentire a questa nuova app di interagire con altri prodotti social, una prima assoluta.