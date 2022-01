Meta al lavoro sul suo primo smartwatch: brevetti svelano un display incredibile

Il primo smartwatch di Meta sta arrivando e potrebbe diventare il secondo wearable firmato dalla società di Mark Zuckerberg dopo il lancio degli occhiali Ray-Ban Stories. Giusto nelle ultime ore, a tale proposito, in rete sono apparsi i primi brevetti che svelano il possibile design dell’orologio: ci sarà un display rotante e rimovibile!

La World Intellectual Property Organization (WIPO) proprio in questa giornata ha rilasciato un nuovo brevetto per il primo smartwatch Meta, individuato dai colleghi di LetsGoDigital. I documenti pubblicati mostrano non uno, bensì due modelli di smartwatch con display rimovibili e possibilmente tre fotocamere integrate.

Nel primo caso, lo smartwatch si presenta con un display rotondo e una base magnetica sul cinturino su cui si posa e attacca il modulo dello schermo. Il modulo fotocamera, dunque, dovrebbe collocarsi come un notch sulla parte superiore del display.

Nel secondo caso, che potete vedere nei disegni in calce alla notizia ripresi da LetsGoDigital, ci si trova dinanzi a un display rotondo e tre fotocamere fisse, ma dalla posizione finale modificabile semplicemente girando il modulo schermo. Tra l’altro, i tre sensori sembrerebbero essere un grandangolare, un fisheye o zoom ottico e un teleobiettivo. I documenti, tuttavia, parlano della possibilità di scegliere un display tra più varianti e cambiarlo con un altro, proprio alla luce della presenza di un cinturino magnetico universale.

Non dovrebbero mancare, infine, collegamenti con visori VR firmati Oculus e feature essenziali per il fitness come sensori per frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e numerose opzioni di monitoraggio attività fisica. Ovviamente, trattandosi di brevetti, ci sentiamo obbligati a consigliarvi di valutarli con le pinze in attesa di conferme ufficiali, le quali dovrebbero giungerci già a partire da questa estate.

Nel frattempo, Meta ha lanciato il metaverso Horizon Worlds con la prima beta tra Stati Uniti e Canada.