Meta, leakata l'IA LLaMA: phishing, spam e disinformazione entrano in una nuova era?

L'annuncio di LLaMA da parte di Meta risale a meno di due settimane fa, ma già uno scossone di enormi dimensioni si è abbattuto sul progetto basato sull'IA di Menlo Park. Negli scorsi giorni, infatti, LLaMA è stata leakata online nella sua interezza. Ma cosa succede ora che un'intera IA è disponibile online senza il consenso dei suoi creatori?

Il leak è avvenuto su 4Chan, dal momento che Meta non ha reso disponibile LLaMA al pubblico come Chatbot, a differenza di quanto fatto da Microsoft con Bing e dal ChatGPT di OpenAI. La compagnia, per la verità, aveva aperto un programma di open access all'IA, ma quest'ultimo era limitato solo agli sviluppatori, e soprattutto non era pensato perché LLaMA finisse nelle mani del pubblico.

Invece, il 3 marzo un file Torrent contenente l'intero codice di LLaMA è stato pubblicato su 4Chan e, da lì, esteso a varie community legate sull'IA. Al momento, comunque, pare che nessuno abbia usato il codice per scopi diversi da quelli previsti da Meta, ma l'intera vicenda sta ponendo serie domande sui temi della cybersecurity legata all'IA e, più in generale, all'Open Access.

Alcuni hanno criticato Meta per la distribuzione di LLaMA, giudicata troppo libera e incontrollata: per esempio, il ricercatore specializzato in cybersecurity Jeffrey Ladish ha spiegato su Twitter che "dovremo prepararci ad un sacco di tentativi di phishing e spam personalizzati", aggiungendo che "l'open source dei modelli linguistici è sicuramente una cattiva idea".

Altri, invece, difendono l'open access legato all'IA, spiegando che tale sistema è l'unico in grado di creare delle intelligenze artificiali capaci di mimare dei modelli complessi di linguaggio come quelli umani senza ricadere nelle bolle di pregiudizio, xenofobia e discriminazione che dei test limitati a poche community possono causare.

Infine, secondo i due ricercatori Sayash Kapoor e Arvind Narayanan, per il momento la situazione di LLaMA sembra sotto controllo, nonostante le disastrose premesse che un "furto di IA" lascia intendere: "ci hanno detto da tempo che, ora che l'IA è liberamente disponibile, un'ondata di uso malevolo di quest'ultima è in arrivo. Eppure, per ora non sembra esserci alcun caso documentato".