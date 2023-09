Meta e LG al lavoro sul visore 'anti-Apple Vision Pro': arriverà nel 2025

Facebook si sta buttando con risolutezza nel mercato dei device per la realtà virtuale: a pochi mesi dalla presentazione di Meta Quest 3, che dovrebbe arrivare sul mercato nel corso dell'autunno, scopriamo ora che Meta sta lavorando ad un nuovo visore insieme a LG. Non solo: si tratterà di un headset di fascia altissima.

Stando a quanto riporta il portale coreano Maekyung, il nuovo visore realizzato da Meta e LG dovrebbe essere pensato per concorrere direttamente con Apple Vision Pro, l'headset in realtà mista che Apple dovrebbe lanciare nella prima metà del 2024 ad un costo di "soli" 3.499 Dollari. A quanto pare, la compagnia di Menlo Park e il colosso sudcoreano starebbero lavorando a un visore di fascia alta capace di scontrarsi ad armi pari con quello di Cupertino.

Secondo il leak, il dispositivo verrà lanciato nel 2025, dunque circa un anno dopo l'uscita americana di Apple Vision Pro ma (forse) in tempo per essere rilasciato in contemporanea con quest'ultimo sui mercati di Asia ed Europa. Sempre stando al leak, il visore sarà chiamato semplicemente Meta Quest 4 Pro e rappresenterà la proposta di fascia più alta della linea Quest 4.

In particolare, la lineup di visori Quest 4 dovrebbe contare ben tre dispositivi, tra cui il già citato Quest 4 Pro, che costerà all'incirca 2.000 Dollari, il Quest 4 "base", che oscillerà tra i 500 e i 600 Dollari, e un modello entry-level con un costo davvero bassissimo, che non dovrebbe superare i 200-300 Dollari. Mentre il modello Pro arriverà nel 2025, gli altri due saranno lanciati già nel 2024, ad un anno dalla release di Meta Quest 3.

In ogni caso, pare che Meta e LG avranno poco più di un anno per sviluppare il proprio visore: la partnership tra le due aziende, infatti, sarebbe nata solo dopo l'annuncio di Apple Vision Pro alla WWDC 2023 di giugno. Anche Samsung, tuttavia, si troverebbe ad uno stadio molto precoce dello sviluppo del suo headset "anti-Vision Pro": pare infatti che il colosso coreano abbia cancellato i lavori su Samsung Galaxy VR dopo il reveal del visore della concorrenza, per ricominciare da capo durante l'estate.