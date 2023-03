Meta licenzia altri 10mila dipendenti, Zuckerberg: 'ci renderanno un'azienda migliore'

Trovano conferma le indiscrezioni sui nuovi licenziamenti in arrivo da parte di Meta. L’amministratore delegato e fondatore del social network, Mark Zuckerberg, ha confermato che Facebook ha intenzione di licenziare altri 10mila dipendenti e bloccare le assunzioni per 5mila posti ancora non occupati.

La notizia arriva a pochi mesi dal massiccio taglio del personale di Meta annunciato lo scorso novembre, e rientra nel solco dell’efficienza di cui ha parlato il giovane CEO durante l’ultima conference call. La ristrutturazione interna del personale inizierà ad aprile e dovrebbe riguardare anche la divisione business a maggio 2023.

“Sarà dura e non c’è modo di evitarlo. Significherà dire addio a colleghi talentuosi e appassionati che hanno contribuito al nostro successo. Si sono dedicati alla nostra missione e sono personalmente grato per tutti i loro sforzi“ afferma il CEO nel comunicato pubblicato sul blog ufficiale dove viene spiegato che gli obiettivi di questa revisione interna del personale mirano a rendere l’azienda più efficiente e migliorare le performance finanziarie “in modo da poter realizzare la nostra visione a lungo termine”.

Zuckerberg spiega anche che dopo questa ristrutturazione sarà revocato il blocco delle assunzioni e dei trasferimenti. “Dato che quest’anno ho parlato di efficienza, ho affermato che parte del nostro lavoro comporterà la rimozione di posti di lavoro, e ciò sarà al servizio sia della costruzione di un’azienda più snella e più tecnica sia del miglioramento delle nostre prestazioni aziendali per consentirci di guardare avanti a lungo termine” continua il CEO.