Meta, nuovi licenziamenti dietro l'angolo: potrebbero colpire migliaia di lavoratori

Vi avevamo anticipato che Meta avrebbe ripreso a licenziare i suoi dipendenti nel corso del mese di marzo, con un round di esuberi paragonabile, per dimensioni, a quello dello scorso novembre. Ora, una fonte americana estremamente autorevole sembra aver confermato i piani di Meta, che prevedrebbero una dura contrazione della propria forza-lavoro.

La notizia arriva dal Wall Street Journal, che spiega che i nuovi tagli potrebbero essere delle stesse dimensioni di quelli di novembre 2022: se consideriamo che, cinque mesi fa, Meta aveva detto addio al 13% della sua forza-lavoro, anche questa volta sarebbero a rischio tra il 10% e il 15% degli impiegati dell'azienda. In termini numerici, a novembre erano state licenziate 11.000 persone: un numero simile, o forse appena superiore, di quelle che potrebbero ricevere il "benservito" a marzo.

Secondo il WSJ, i licenziamenti inizieranno la prossima settimana, cioè tra lunedì 13 e domenica 19 marzo, e dovrebbero riguardare tutti gli operativi che non sono direttamente impiegati nei settori ingegneristici. Come già avvenuto in passato, Meta dovrebbe ridurre i progetti attivi, cancellando prodotti, software e funzioni in arrivo sui propri servizi, o quantomeno mettendo "in pausa" il loro sviluppo finché le condizioni del mercato non miglioreranno.

Pare che tra questi progetti cancellati avremo innanzitutto i dispositivi indossabili di Facebook, mai ufficialmente annunciati al pubblico e in lavorazione presso la divisione di Meta specializzata nel Metaverso, i Reality Labs. Ciò non significa però che l'azienda di Mark Zuckerberg ridurrà i propri sforzi sul Metaverso: al contrario, le risorse risparmiate grazie agli esuberi verranno probabilmente impiegate nello sviluppo di tecnologie AR e VR, soprattutto ora che Meta ha lanciato una roadmap per i suoi visori fino al 2027.

I licenziamenti sono in linea con la nuova politica di Mark Zuckerberg, che a inizio 2023 ha affermato che questo sarà l'"anno dell'efficienza" per Meta. Al contempo, la Chief Financial Officer dell'azienda Susan Li ha spiegato, durante una conferenza organizzata il 9 marzo da Morgan Stanley, che "stiamo continuando a guardare ovunque nella nostra compagnia, sia nella nostra famiglia di Applicazioni che nei Reality Labs, e valutando seriamente se stiamo utilizzando le nostre risorse per ottenere i massimi benefici possibili".