Meta, è il giorno dei licenziamenti. Zuckerberg: 'io responsabile di questa situazione'

È il giorno del via ai massicci tagli del personale per Meta. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, nella giornata di oggi Mark Zuckerberg informerà i dipendenti del social network del via ai licenziamenti, come anticipato negli scorsi giorni da varie testate del settore.

Gli allontanamenti riguarderanno migliaia di dipendenti, e saranno i più importanti da quando è stata fondata la compagnia.

Nella riunione di martedì, in cui Zuckerberg ha informato i dirigenti della decisione. Il Journal riferisce che il CEO avrebbe fatto mea culpa e si sarebbe detto responsabile per i passi falsi compiuti dalla società, aggiungendo che il suo ottimismo sulla crescita ha portato ad un eccesso di personale.

Il capo delle risorse umane Lori Goler avrebbe già confermato che i dipendenti licenziati riceveranno quattro mensilità. La mail dovrebbe arrivare tra qualche ora, ma non è chiara l’entità di tale scelta, tanto meno i team che saranno coinvolti: a fine settembre Meta contava su oltre 87mila occupati.

Sulla difficile situazione economica di Meta, il cui titolo ha perso il 70% in borsa da inizio 2022: pesano gli investimenti sul Metaverso, che hanno provocato non poche polemiche tra gli investitori. Nonostante ciò però Mark Zuckerberg sembra voler tirare dritto sul metaverso e non ha preannunciato passi indietro.