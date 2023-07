Meta e Microsoft rilasciano l'IA Llama 2: gratis per contrastare ChatGPT

Non è un mistero che il successo di ChatGPT sia solamente la punta dell'iceberg per quel che riguarda il progresso in campo di intelligenza artificiale. A ricordarcelo ancora una volta ci stanno pensando Meta e Microsoft, che hanno deciso di rilasciare ufficialmente l'IA Llama 2.

Ebbene, come riportato anche da Engadget e The Verge, nonché come ufficializzato direttamente mediante il blog di Meta, ciò a cui si fa riferimento è un modello di intelligenza artificiale open source che mira principalmente all'uso commerciale. L'uso di Llama 2 può però chiaramente essere effettuato anche in campo di ricerca e il codice open source rilasciato pone ora un maggiore focus sulla responsabilità.

La visione di Meta e Microsoft per questa soluzione è infatti quella di procedere con rigorosi test di sicurezza, creando anche uno schema di trasparenza che mette in luce i potenziali problemi. Dalle policy per prevenire gli abusi al rilascio di una guida all'uso responsabile, sembra proprio che Mark Zuckerberg e soci vogliano andare coi piedi di piombo nel rilascio di una tecnologia di questo tipo (nonostante l'approccio del "rendere disponibile l'IA a tutti" possa sempre risultare un po' controverso per qualcuno).

In ogni caso, quanto stanno facendo Meta e Microsoft è rilasciare entrambe le versioni pre-addestrate e orientate alla conversazione di Llama 2, integrando quest'ultima anche nel catalogo Azure AI per fare in modo che risulti utilizzabile con strumenti cloud (chi ha detto content filtering?). Tuttavia, vale la pena notare che il tool risulta eseguibile anche su PC Windows, così come che risulterà possibile utilizzarlo mediante terze parti come Hugging Face e Amazon Web Services.

Per chi non lo sapesse, il modello IA originale di Meta era già open source, ma destinato esclusivamente a ricercatori e accademici. In parole povere, dunque, ora Zuckerberg e soci stanno aprendo le porte alle aziende, che potranno personalizzare l'IA, distribuita gratuitamente, per i propri scopi. Insomma, Meta sta consentendo di accedere a tutti a livello commerciale e di ricerca alla sua tecnologia: ovviamente c'è già chi fa riferimento al fatto che possa trattarsi di un metodo per cercare di "contrastare ChatGPT".