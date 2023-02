Meta migliora l'interazione su Meta Quest 2 e Pro: arriva il Direct Touch

Corposo aggiornamento lanciato da Meta per i suoi visori Quest 2 e Quest Pro. La società americana ha annunciato una serie di novità che andranno a migliorare in maniera importante l’esperienza degli utenti.

Con il nuovo update che porta il software dei Quest alla versione 50, gli utenti avranno la possibilità di toccare oggetti virtuali come i pulsanti dei menù o le tastiere direttamente con le proprie mani, grazie al miglioramento del tracciamento, senza doversi affidare al classico “pinch”.

L’annuncio è stato dato direttamente dall’amministratore del gruppo, Mark Zuckerberg, in un post pubblicato sul proprio account Instagram dove si mostra la funzionalità “Direct Touch” che come spiegato sul blog ufficiale del gruppo sarà disponibile sotto forma di impostazione sperimentale e che è descritta come un “importante miglioramento della nostra tecnologia di tracciamento delle mani, offrendo un modo più intuitivo e coinvolgente per interagire con il sistema e i pannelli 2D in generale”.

Zuckerberg, nel filmato che trovate in calce usa le mani per scorrere un elenco di app, tirare un pallone da basket in un’applicazione e giocare - sempre nell’ambiente virtuale in VR - ad un gioco simile a Puzzle Bubble. L’esperienza (almeno visivamente ed in attesa di provarla) sembra essere simile a quella che viene restituita dal touchscreen degli smartphone.

Tutti i dettagli dell'aggiornamento sono disponibili direttamente sul blog ufficiale di Meta